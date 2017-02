VIDEO: Informe del avance en el triple homicidio en un bar de Juárez

(NOTICIAS YA).- En Ciudad Juárez autoridades judiciales presentan un informe del avance de las investigaciones sobre tres universitarios incluyendo uno de El Paso, quienes fueron ejecutados en un bar este pasado fin de semana.

La investigación revela que todo pudiera estar directamente relacionado a las actividades de una banda dedicada al tráfico de drogas en los centros nocturnos.

Los videos de seguridad de la noche del crimen en el bar La cuatro, revelaron la identidad de los atacantes y el posible móvil del triple homicidio. El fiscal de la zona norte del estado de Chihuahua, Jorge Nava López, dio un avance en las investigaciones que revela la existencia de jóvenes pertenecientes a bandas de tráfico de drogas en centros nocturnos. “Es una célula que se detectó, estuvo operando aquí en Ciudad Juárez, era conformada por personas muy jóvenes de edades entre 18 a 22 años los cuales entre sus funciones tenían el comercio de drogas al menudeo principalmente en centros nocturnos y en bares de la ciudad.”

Además este crimen se está relacionado con otros dos muy similares que se realizaron también en centros nocturnos y en donde operaba otra parte de la misma organización de jóvenes. “Estas personas de tres meses a la fecha han sido privadas de la vida en hecho distintos aquí en la ciudad. El hecho más reciente es el de plaza portales en donde una de las personas que pierde la vida en el lugar está establecido como líder de esta célula denominada fresas locas.”

Y ante los más recientes hechos violentos las diversas corporaciones policíacas han unido esfuerzos tanto para detener a los responsables de los más recientes homicidios como para prevenir que la ola de violencia siga en aumento. “Yo he pedido a los empresarios de este tipo de ramo que nos ayuden cuidando sus puertas y aquellos que no lo hagan nosotros nos veremos en la necesidad de entrar y revisar a las personas que no estén armadas, sé que es incómodo no es una decisión agradable pero la tendremos que tomar.”

Los operativos de sobrevigilancia también incluyen un control más estricto de todas las dependencias involucradas en la operación de bares y centros nocturnos en los que se han registrado hechos violentos. Y si en la investigación se comprueba el tráfico de drogas actuar en contra de los responsables.

