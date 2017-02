El impacto económico de los latinos en la era Trump

(Noticias Ya).- Imagínese usted a Estados Unidos sin los más de 50 millones de hispanos que aquí habitan, además sin los más de 11 millones de indocumentados que componen una vital parte del sector laboral la cual tiene una capacidad adquisitiva de 1.3 trillones de dólares cada año.

Los latinos son uno de los grupos de mayor crecimiento en el país ya que se ha podido demostrar que desde el 2000 al 2014 la comunidad latina ha logrado crecer un 57% y representan más de la mitad del aumento del total de la población estadounidense.

Según un estudio realizado por Pew Research Center, entre los años 2009 y 2013, los latinos representaron un 43% del aumento total de empleos y también son los responsables de una tercera parte del crecimiento del ingreso real desde el 2005, según el informe de Jeffrey A. Eisenach, profesor de la escuela de leyes de la Universidad de George Mason.

Activistas proinmigrantes desean realizar el próximo jueves un paro nacional en el que se les motive a los inmigrantes a no abrir sus negocios, no gastar un centavo ni enviar a sus hijos a las escuelas. “A veces es el mensaje de decir existimos, estamos aquí y no nos vamos” según expresó Maritza Sans, Directora y Fundadora de la Organización Latino Leadership en Orlando, Florida.

Además Sans dijo, “Todos tenemos que unirnos como comunidad pero debe ser un momento donde se le explique a nuestro hijos como a los empleadores que lo que se está haciendo, para así demostrar que ya basta que tengamos una administración que no esté contenta de que existamos”.

En Estados Unidos por cada dólar que gana un estadounidense de la raza blanca, un latino logra 74 centavos, el ingreso medio semanal de los trabajadores latinos es de 26% menor y este ejemplo cambia si se compara entre una mujer latina y un hombre blanco.

Por otra parte 12 millones de hispanos viven en pobreza sin embargo la cifra de pobres disminuyó en un millón de personas entre el 2014 y 2015. Aun así la falta de trabajos sigue siendo un problema desde la crisis del 2009. El 2016 cerró con una tasa de desempleo hispano de 5.9% un porcentaje por encima de la tasa nacional.