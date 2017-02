La más dañina de las azúcares que debes dejar de consumir

(Noticias Ya).- Deberías dejar de preocuparte por la cantidad de azúcar y concentrarte en el tipo de endulzante que consumes de acuerdo a una investigación, publicó el sitio especializado Salud 180.

La fructosa y no la glucosa, es más dañina para el metabolismo y el sistema vascular, según dicha investigación publicada por el American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

Primero hay que entender que la fructosa es la más dulce de los azúcares. Según el sitio eHow en español, es un hidrato de carbono simple también conocido como azúcar de fruta o levulosa.

Aunque la fructosa tiene la misma fórmula química que la glucosa, su estructura difiere de modo que estimula las papilas gustativas y produce la sensación dulce que percibimos en la boca, agrega el sitio.

Por ser más barato, es el edulcorantes más usado en la industria alimenticia ya que también endulza mucho más que un azúcar de caña o refinada, dice el estudio. La fructosa daña el metabolismo y contribuye en la crisis de obesidad.

Citando al sitio de salud, estos son algunos efectos de la fructosa en tu cuerpo:

Aumento de peso corporal.

Aumento del nivel de triglicéridos.

Malestares vasculares.

Origina la hipertrigliceridemia, que es asintomática pero cuando se vuelve algo crónico puede darte pancreatitis.

Dificulta el funcionamiento de la arteria aorta y ocasiona problemas de hígado graso en personas que la consumen en exceso.

Expertos recomiendan evitar a toda costa el jarabe de maíz de tu dieta. Es la forma más utilizada de la fructosa, por ejemplo se usa en las industrias de panes, cereales y dulces; es la más dañina.

Así que, si deseas depurar tu organismo o que sea menos lento, deberías evitar consumir estos alimentos que la contienen, advierte la fuente.