Denver esta ofreciendo ceremonias de matrimonio gratis en San Valentín

(Noticias Ya).- En este día de los enamorados la ciudad de Denver decidió darle un regalo a todos sus residentes que estan planeando casarse.

Por el día de San Valentín estarán realizando ceremonias de matrimonio gratuitas en The City of Denver’s Office of the Clerk desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

Varios jueces y sacerdotes decidieron ser voluntarios para casar parejas y en el lugar servirán también un banquete entero.

Los recién casados también, después de la ceremonia, pueden ir por su regalo de bodas a negocios locales, agentes electos y agencias de la ciudad.

Se les sugiere a estas parejas realizar la aplicación para la licencia de matrimonio online antes de llegar a la oficina para su boda ya que deben tenerla antes de realizar el matrimonio.

Todos los interesados pueden dirigirse al edificio ubicado en la 201 de la Avenida Colfax en el Departamento 101.