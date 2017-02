Deportación de pacientes con VIH provoca alertas en la frontera

(Noticias Ya).- El problema de la deportación de mexicanos es que hay pacientes con enfermedades de cuidado y muchos no llevan consigo los medicamentos para dar continuidad a sus tratamientos y lejos de buscar en México donde seguirlos, los interrumpen.

Es en los albergues donde han detectado mexicanos que fueron repatriados y que tienen un diagnóstico de VIH pero en México no le dan continuidad a sus tratamientos.

Rosario Padilla, del Centro de Servicios A.C. comentó: “están deportando personas con este diagnóstico y que las están deportando en el mejor de los casos en una pequeña cantidad de retrovirales y lo más importante, ninguna guía de donde tomar los servicios”.

No hay un registro de cuantos de los mexicanos que son repatriados tienen este diagnóstico, porque es uno de sus derechos: no compartir su condición médica y por miedo a estigmas y discriminación, no lo hacen.

“Ejercer ese derecho es una decisión de cada persona, pero yo creo que es una decisión libre, la opción es dar el diagnóstico para poder dar el tratamiento, si hay una protecciã³n, si hay definitivamente en cuanto al derecho y la confidencialidad”, aseguró Melba Olvera, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California.

Las organizaciones que forman parte del comité binacional de VIH/SIDA en California, están elaborando un directorio de las instituciones médicas y organismos no gubernamentales a las que se pueden acercar para buscar asistencia y dar continuidad a sus tratamientos. Estos directorios serán distribuidos en las clínicas del norte de la frontera.

“Son casos de personas que son deportadas con VIH, además tenemos que sumar la situación económica que vivimos y que mucha gente está viniendo a México de Estados Unidos con el diagnóstico”, dijo Brenda Huerta, del Departamento de Salud en San Ysidro.

Parte de la información que van a compartir es que, en caso de ser repatriados a México, tienen derecho a ser afiliados 3 meses de manera gratuita al seguro popular, este seguro tiene cobertura para tratamientosde VIH.

“Ellos necesitan atención, están protegidos por la ley, esto es algo que ellos no saben, que pueden como migrantes les dan 3 meses de Seguro Popular para que puedan ser atendidos por cualquier cuestión de salud, entre ellos el VIH, entonces este ano el reto es como vamos a llegar a esta población”, insistió José Juan López, de la Fundación Cuidados de Salud SIDA.