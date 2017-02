Estos son los beneficios del ejercicio cardiovascular

(Noticias Ya).- Una de las mejores maneras de mantener un buen sistema cardiovascular y mantenerte en forma es haciendo ejercicios cardiovasculares refiere Carlos Álvarez, experto en acondicionamiento físico.

Primero hay que entender que los ejercicios cardiovasculares, también conocidos como ejercicios aeróbicos, son los ejercicios de baja o media intensidad que dependen más de la capacidad de oxigenación que de la fuerza física y son los que más nos ayudan a quemar calorías, de acuerdo a información del Huffington Post.

Estos son algunos tipos de ejercicios cardiovasculares:

Caminar.

Correr.

Maquina elíptica.

Subir escaleras.

Insanity.

Zumba.

Cross-fit.

Para ver resultados más rápido se recomienda que tu rutina cardiovascular dure alrededor de 30 minutos y 5 días a la semana. Según Álvarez estos son algunos de los beneficios de hacer cardiovascular:

1-Pierdes peso. Dependiendo del tiempo que dure tu rutina, qué tan intensa sea y cuántas veces a la semana lo hagas, vas a bajar de peso o mantener tu condición.

2-Fortaleces tu corazón y pulmones. El corazón es un músculo y la mejor manera de ejercitarlo es con actividad cardiovascular. Lo mismo pasa con los pulmones.

3-Reduce el estrés. Incrementa la producción de endorfina, o el analgésico natural del cuerpo (el alivia dolores natural del cuerpo). Al hacer ejercicio cardiovascular también liberas cortisol o mejor conocida como la hormona del estrés.

Mientras no exageres o prolongues tu rutina de cardiovascular (no mas de 75 minutos diarios) no tendrás problemas con el nivel de cortisol liberado. Cabe mencionar que el tener altos niveles de cortisol en la sangre producirá que aumentes de peso.

4-Reduces riesgos de ataques del corazón, colesterol alto, alta presión y hasta algunos tipos de cáncer.

5-Tienes más energía durante el día. Tu cuerpo mejora su condición y por lo tanto su rendimiento.

6-Duermes mejor.

7-Luces mejor.

Debes saber que, para que la sangre fluya por todo el cuerpo es tan importante calentar el cuerpo antes, como hacer el ejercicio. También debes calmar el cuerpo después del cardiovascular para evitar lesiones.

