Incendio en Desert Hot Springs desplaza a una familia

Desert Hot Springs, CA [Noticias Ya]

Un hogar fue consumido por las llamas esta mañana en Desert Hot Springs, desplazando a sus ocupantes.

El siniestro se registro a las 8:30 am en la cuadra 66000 de la calle 14th, mencionaron voceros del departamento de bomberos del condado de Riverside; quienes al llegar a la dirección, encontraron una casa de una planta parcialmente envuelta en llamas.

Apagafuegos extinguieron el incendio a las a las 9:07, un poco más de media hora de trabajo en el lugar. Ahora investigadores buscan la causa de que este incendio diera origen.

Un residente fue tratado en el lugar por dificultades para respirar pero declinó ser enviado a un hospital.

The American Red Cross was called in to assist the displaced residents.