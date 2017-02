VIDEO: Causa para deportación: Obtener cupones base a mentiras

(Noticias Ya).- La Casa Blanca no ha desmentido que están estudiando las posibilidades de deportar a los residentes permanentes que abusen de la asistencia gubernamental creada para apoyar a los pobres.

“Una de las cosas que se hablan de las ayudas públicas para los cubanos es que las reciben y después con el dinero de la asistencia pública viajan a Cuba para llevar recursos a sus familiares y eso es algo que le molesta muchísimo al gobierno” dijo Javier Torres, director de Mirants Foundation.

La comunidad cubana es una de las más preocupadas por las palabras que se mencionan en un borrador de la propuesta que está evaluando la administración de Trump. De aprobarse esta medida causaría un fuerte impacto en el estado de Florida ya que es el destino preferido por las comunidades de inmigrantes con derecho a programas de ayudas federales.

Pero no solo las personas que le dan mal uso a ese dinero si no que aquellos que mienten o esconden información para obtener las ayudas federales podrían ser hasta deportados del estado. Si usted es un inmigrante con residencia permanente debería saber que si logran descubrir que usted miente su estatus no lo exime de un proceso de deportación sobre todo si lo acusan de delito grave como en este caso sería una burla a las leyes federales.

Además la preocupación de las autoridades por combatir el fraude con los beneficios del seguro social no es reciente. Se trata de un fraude que podría evitarle convertirse en ciudadano y hasta iniciarle un proceso de deportación.