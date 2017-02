VIDEO: ‘Tuca’ pone el pecho y acepta todas las críticas contra Tigres

Monterrey, México. (ICITUS). De millonario a mendigo, esa parece ser la historia de los Tigres, que luego de ser campeones del Apertura 2016, ahora tan sólo suman cuatro puntos de 18 posibles, lo que los deja en el lugar 16 de la tabla general. Y Ricardo Ferretti no se anda por las ramas, el técnico felino saca el pecho por sus pupilos y descarta la falta de pretemporada para justificar el mal accionar.

Ya pasó demasiado tiempo para pensar en este tipo de excusa, sería muy sencillo para mí decir: ‘Sí, tienes razón, el América y nosotros, el 25 (de diciembre) todavía estábamos jugando’ y ya estamos casi en el 25 de febrero. O sea, escudarme en esto sería yo bien falso y no me gusta serlo. Así que no tiene nada que ver la Final del 25 de diciembre con lo que estamos viviendo ahorita”, destacó.

El ‘Tuca’ recordó que en el par de títulos anteriores que logró con la institución felina le ocurrió algo parecido, por ello no dramatiza, prioriza el trabajo, recuerda que las rachas y los estados de ánimo en el futbol tienen un fin de ciclo, así que espera contar con el tiempo suficiente para llegar a la Liguilla.

“Sería muy sencillo decirte que sí y caer en excusas, si fuera así mejor ni me pinto aquí. Las actuaciones ni los resultados han sido lo que nosotros esperamos, tenemos que aceptar todas las críticas que ahora vienen, así como aceptamos todos los elogios, ahora hay que aceptar las críticas, no hay porqué enojarse ni mucho menos, tenemos que aceptar que no estamos haciendo las cosas adecuadamente y se acabó”, sentenció.

Icitus Monterrey