Amor a través del monitor: Lo bueno y lo malo

(Noticias Ya).- La manera en la que buscamos el amor en la actualidad es muy diferente a lo que solía ser en años anteriores. Hoy en día “el Internet” sirve como una herramienta perfecta para encontrar a tu pareja ideal.

En la primera parte del reporte especial “amor a través del monito,” Edgar Ramírez nos cuenta la historia de una joven que logró encontrar al amor de su vida.

Son miles las páginas de internet alrededor de todo el mundo que se dedican a brindarle a las personas un espacio para encontrar a su pareja ideal. Tal es el caso de Laura, quien gracias a su amiga conoció la página okcupid.com que cambió su vida desde hace seis años.

“De hecho cuando me platicó, ella me platico con pena no porque hay que ridiculez, porque yo tenía esa idea, como de que ridiculez ósea porque no puede conocer a una gente normal que tienes que estar haciendo online,” Laura Chaparro.

A los pocos días de haberle dado una oportunidad al amor, Laura no se encontraba convencida, hasta que de pronto recibió un mensaje por parte de un total desconocido. “Me puso así de que, tenía yo el pelo cortito y me dijo hay que bonita te ves con el pelo corto, así nada más y yo no le conteste”.

Después de dejarlo un poco en suspenso Laura decidió responder el mensaje, un mensaje que cambiaría su vida por completo. “Duramos como dos meses platicando en línea nada más sin conocernos físicamente algo que de rápidamente se convirtió en algo más que solo una amistad. Esos dos meses hablábamos todos los días, escribiéndonos y mandándonos text, pero era una cosa de que cada dos horas estábamos hablando, platicando”.

Aunque todo parecía color de rosas, el verdadero reto para Laura era conocer en persona al hombre que se encontraba detrás de esa pantalla. “Como duramos tanto tiempo conociéndonos esos dos meses y aparte nos mandábamos texto ósea en el celular y nos mandábamos fotos de lo que hacíamos en ese instante y ya podía yo ver que si era esa persona.

Fue entonces en unas vacaciones cuando Laura vio por primera vez a Jonathan, un chico originario de Hobbs, Nuevo México, y de quien se enamoró perdidamente de él desde su primer encuentro. “En verdad yo sé que suena bien ridículo pero fue el mejor fin de semana de mi vida”.

El verdadero desafío fue mantener la relación a distancia, por tal motivo Jonathan manejaba cuatro horas para poder ver a Laura cada que tenía la oportunidad, “lo más difícil ha sido por la distancia geográfica, uno tiene que saber cómo poder manejar eso y estar dispuesto a hacer el sacrificio,” Jonathan Wagner.

Al principio Laura comenta fue difícil aceptar que había conocido a su actual pareja a través de una página de Internet debido a los muchos tabús que existen sobre este tema. “Ya después de que ya no me importó y decía lo conocí online todo mundo deberás como no sé cómo que no podían creer que mi relación vaya tan bien con una persona que conocí online,” Laura. “Las metas que teníamos en la vida y profesionalmente eran muy similares, metas paralelas, y creo que eso contribuyo mucho a nuestro éxito,” Jonathan.

Los mismos expertos aplauden el hecho que las personas hoy en día utilicen este método para encontrar pareja a pesar de los mitos y dudas que aún existen. “Es la manera más exacta de llegar al perfil que tu andas buscando sin embargo, volvemos al punto, mucha gente desconfía, mucha gente tiene miedo por tal motivo alientan a todos aquellos que aun desconfían a darse una oportunidad. La psicóloga, Silvia Domínguez agregó, “yo creo que hay que quitarles esa mitificación, esos mitos que están al rededor del Internet y hay que decir yo si quiero encontrar a esa persona, si voy a buscar un sitio, si voy a pedir que la persona que te vas a encontrar mentirosos también te los puedes encontrar en la calle”.

Por su parte para esta pareja que sus caminos se cruzaron a través de la red, el resto es historia, “vamos a tener seis años juntos en abril y me propuso matrimonio hace un año en Cuba, me propuso y nada estamos muy felices”.

Por otro lado, la historia de Itzel, quien al principio creyó haber conocido a su alma gemela a través de la red social Tinder, se convirtió en su peor pesadilla.

“Cuando la descargo entonces yo empecé a ver fotos y yo decía ah pues esta guapo y le daba like no, entonces cuando tú haces eso en la página ellos te pueden mandar mensaje, entonces haz de cuenta que hubo un muchacho muy guapo que me dio like y empezamos a platicar,” Itzel Girón.

Insegura pero con curiosidad, Itzel comenzó a hacerle preguntas personales a su nuevo amigo, para asegurarse de que no se trataba de otra persona, “cuando yo empecé a platicar con él yo le pregunte su edad, él me dijo no tengo 24 años, yo veía sus fotos y yo decía ah pues esta guapo, pues igual si se da algo más pues que padre no”.

Conforme paso el tiempo ella comenzó a compartir cosas personales y a ver algo en él, que no había experimentado con ninguna otra persona mas, “nos hicimos muy amigos, pero realmente él se convirtió como pues en un amigo que me escuchaba que me entendía ósea que estaba ahí para mí cuando yo le hablara”.

Paso mucho tiempo cuando decidieron entonces citarse en un parque para al fin conocerse en persona, “la verdad yo soy muy desconfiada en ese aspecto, ósea por más que tenga confianza pues yo desconfiaba, entonces pues le dije a una amiga acompáñame no quiero ir sola”.

Un poco ansiosa, Itzel llegó al parque junto con su amiga sin saber la sorpresa que la estaba esperando, “yo me quede sentada en una banca y mi amiga se quedó en el carro y ya de aquí te veo, y cuando me quede sentada ahí como 5 10 minutos más o menos llega un señor”.

Un señor de un poco más de 40 año se acercó a Itzel diciendo su nombre como si se tratara de un amigo más “entonces yo volteo y digo ah caray pues quien es usted, y me dice no pues soy yo tal persona, estuvimos platicando entonces pues yo me saque de donde más que nada por el engaño ósea por que él me dijo que tenía 24 no 40”.

Inmediatamente Itzel agarró sus cosas y se retiró del lugar. Fue en ese momento cuando comenzó el hostigamiento y acoso. “Incluso una vez llegó a irme a buscar a la escuela, pero pues yo estaba como quien dice en mi área le pedí a unos amigos que me ayudaran para quitármelo de encima, pero fue muy hostigarte ósea porque me mandaba mensajes todo el tiempo que por favor entonces me empecé a preocupar”. Itzel tuvo la suerte de hoy poder estar contando su historia, oportunidad que no muchas mujeres obtienen.

Un estudio nacional demostró que el 22% de mujeres entre 15 y 25 años han sufrido al menos un incidente de violencia sexual o física. En estos casos el Internet fue la herramienta para relacionarse con sus victimarios.

Cifras que según la psicóloga Silvia Domínguez, debido a varios factores en específico, estas van en aumento, “el factor baja autoestima, el factor inseguridad y el factor mala comunicación están influyendo sobre todo en este tipo de personas que usan una red social como cortina para no enseñar su verdadera persona”.

Sin embargo, la psicóloga comenta, los riesgos de encontrarte con personas que mienten sobre su identidad, son las mismas probabilidades en redes sociales como físicamente, “yo creo que el riesgo se va a tomar de la misma manera, creo que la responsabilidad de usar un medio para lo que tu requieres y la responsabilidad que tomes que asumas para conocer a una persona va a dar con la persona correcta que andas buscando”.

Hoy en día Itzel se encuentra fuera de peligro, llevando una vida normal como cualquier joven de su edad, sin embargo ella asegura gracias a su experiencia ella no volverá a utilizar las redes sociales como medio para encontrar el amor, “yo pienso que más bien es pues saber encontrar a las personas pero pues realmente de mi parte yo ya no buscaría nada en cuestión de redes sociales”.

Si usted es una de las personas que deciden encontrar el amor por Internet para ver si tiene la suerte de Laura solo se le recomiendo tener cuidado para que no pase lo de Itzel.