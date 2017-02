División de opiniones sobre el ‘Día sin Inmigrantes’ en Nevada

(Noticias Ya).- Son varias las publicaciones en redes sociales y otros sitios donde se exhorta a que todo inmigrante participe en el llamado ‘Día sin Inmigrantes’, en el cual se incluyen acciones como no asistir a trabajar, no realizar compras por internet, no ir a restaurantes, no comprar gasolina y no llevar a sus hijos a la escuela.

La idea suena un poco complicado, sin embargo tiene un objetivo, protestar y mostrar el rechazo a las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de exponer el poder que tiene la comunidad inmigrante.

“Para que sientan cómo se ve sin inmigrantes”, comentó el señor Cirilo Auropesa, quien es trabajador de la construcción y aseguró que en el lugar donde él trabaja nadie se presentará a laborar este 16 de febrero.

Hay personas que piensan que solo un día no marcará la diferencia, mientras que otros consideran que si es un movimiento masivo podría generar un gran impacto para la economía de la nación.

“Si no voy a trabajar me ‘corren’, y además de que no creo que un solo día haga la diferencia”, dijo el señor José Chávez.

Por su parte el analista republicano, Jesús Márquez, calificó como perjudicial esta medida; “esto no va hacer nada, en vez de ayudar va a perjudicar, creo que nosotros los hispanos somos gente trabajadora, es algo contraproducente porque le estás ‘pegando’ a la compañía que te da trabajo, no necesariamente al presidente, si alguien no está de acuerdo con las políticas, primero que nada deben salir a votar y pues ya que está Donald Trump hay que trabajar con él”, sentenció.