‘Dreamers’ de Nevada deben mantener un comportamiento apropiado

(Noticias Ya).- En Washington un joven beneficiario de DACA fue arrestado por presuntos nexos con pandillas, esto a pesar de contar con la acción diferida que protege a los ‘dreamers’ de una deportación, por lo que es importante mantener una conducta apropiada.

En Estados Unidos son más de 750,000 los jóvenes beneficiarios de DACA, Jatzity Yañez es una de las 14,000 ‘dreamers’ del estado de Nevada y asegura estar en alerta ante la situación política actual.

“No sabemos qué es lo que va a pasar. Si veo que hay policías o protestas siempre les estoy mandando mensajes a mis padres, ‘cuidado no pasen por aquí’, o si hay retenes o DUI. Para mi tener DACA ha sido lo máximo porque gracias a eso me ha permitido estudiar, me ha permitido poder trabajar legalmente, me ha permitido pagar mis impuestos”, compartió Yañez.

Expertos en leyes de inmigración como el abogado Juan De Predo emiten algunas recomendaciones para que los jóvenes ‘dreamers’ no se vean en situaciones comprometedoras.

“Comportarse bien más que nada, no cometer ningún delito y siempre tener un ‘Plan B’ por si acaso algo pasa, tener sus documentos biográficos e importantes legales en un lugar seguro, tener información de contacto de gente que le puede ayudar y guardar dinero para fianzas de migración que pueden ser muy caras y también los gastos de un abogado”, comentó De Pedro.

El abogado añadió que los jóvenes con historial criminal si califican para DACA, no obstante, solo pueden tener menos de tres delitos mejores, ya que si superan esa cifra la pueden perder. No deben tener ninguna felonía, ya que esto provocará que le revoquen dicha acción diferida.