El Gobierno de Venezuela retira la señal de CNN en Español del aire

En CNN en Español creemos en el papel esencial que la libertad de prensa juega en una democracia sana. Este miércoles 15 de febrero, el Gobierno de Venezuela sacó nuestra señal de televisión del aire, negando a los venezolanos el acceso a la información y las noticias de nuestra cadena de televisión, en la que han confiado durante veinte años. CNN en Español continuará cumpliendo su compromiso con el público de Venezuela, ofreciendo nuestra señal de televisión gratuitamente en YouTube y enlaces a nuestras noticias en CNNEspanol.com, para que así tenga acceso a información que no está disponible de ninguna otra manera. Esto ocurre días después de que transmitiéramos nuestra investigación "Pasaportes en la sombra", que reveló que las autoridades venezolanas pueden haber emitido pasaportes y visas a personas vinculadas con el terrorismo. CNN defiende el trabajo periodístico de nuestra cadena y nuestro compromiso con la verdad y la transparencia.

