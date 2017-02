Estudiantes indocumentados estarán a salvo en escuelas de San Diego

(Noticias Ya).-La Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de San Diego aseguró a todos sus estudiantes que viven en Estados Unidos como indocumentados que no tendrán que preocuparse y estarán a salvo en los planteles escolares.

La Cónsul General de México en San Diego, Marcela Celorio, dijo a la junta que su oficina comenzó a dirigirse a los mexicanos desde noviembre para informarles los programas que el consulado estará realizando para la comunidad.

Algunos estudiantes ya han expresado estrés y ansiedad desde que el Presidente Donald Trump asumió el poder, según informó el miembro de la Junta, Kevin Beiser, quien mencionó que esto ha creado retos sociales y emocionales.

Como parte de la resolución aprobada por la Junta Escolar, la Oficina de Consejería General enviaría un memorándum legal a todos sus estudiantes y personal docente afirmando que protegerían a estudiantes y sus familias que estén viviendo como indocumentados en Estados Unidos.

Los memorándum fueron enviados el martes e incluían instrucciones para el personal de no permitir que agentes de ICE entraran a las escuelas sin el permiso de la policía escolar.

“Escuelas no pueden discriminar contra estudiantes indocumentados, no pueden pedir información sobre su estatus migratorio y no pueden adoptar políticas o prácticas que desalienten la participación de estudiantes indocumentados o sus familias”, señala la carta enviada por el Distrito Escolar.