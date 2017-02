Jefe de policía de Midland en contra de la SB4

Midland, TX (NOTICIAS YA).- La propuesta permitiría a fuerzas policiales locales hacer cumplir la ley de inmigración

En el último reporte anual del Departamento de Policía de Midland un dato sobresale: el alto porcentaje de detenciones a hispanos en un momento que una iniciativa de ley haría posible que los oficiales de policía locales pidan documentos migratorios.

La controversial propuesta SB4 contra las ciudades santuario y que muchos activistas civiles señalan como discriminatoria se encuentra aun en el congreso texano. el alcalde de Midland Jerry Morales respondió categóricamente que Midland no es una ciudad santuario, “no ha sucedido nada aun pero la ciudad no esta hablando de eso, el consejo no habla de ella ni anticipo que nadie hable de eso.”

Sin embargo, Price Robinson, el jefe del departamento de policía si expresó su desacuerdo con la propuesta.

“Espero que no pase, es decir la policía local y las fuerzas del orden locales tenemos mucho que hacer, muchas llamadas de servicio, y proteger a la ciudad del crimen, “ Price Robinson

Por su parte el regidor John Love III dice estar preocupado por los efectos que la SB4 tendría si se convierte en ley.

“Si hay algún inmigrante indocumentado y está en nuestra ciudad el también debería tener protección contra arrestos y búsquedas sin proceso legal, a la quinta enmienda y todo lo demás,” John Love III

En el reporte anual la mitad de detenciones y búsquedas fueron a hispanos a pesar de que son el 27% de la población local. Tanto Price como Love piensan que ese porcentaje podría aumentar con la SB4 hecha ley

“Por supuesto hay gente aquí ilegalmente. Si son criminales o gente mala queremos capturarlos pero creo que lo otro es un trabajo para el gobierno federal,” Price Robinson.

Para que laSB4 se convierta en ley aun tiene que pasar por el congreso texano y ser mandada a la oficina del gobernador. De acuerdo a muchos expertos políticos si esta propuesta llega a su escritorio es muy posible que el gobernador Greg Abbott la ratifique.

Adolfo Muñiz reporta.