La clave para combatir la obesidad puede estar en un gusano

(Noticias Ya).- Investigadores han descubierto un gen presente en gusanos que transmite al cerebro una sensación de saciedad y las ganas de realizar actividad física. Esta puede ser una opción para combatir la obesidad, según la publicación de El Diario.

En el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), explican investigadores australianos y daneses que han descubierto lo que podría ofrecer esperanzas a nuevos tratamientos contra la obesidad.

Para esto, se analizó el comportamiento del gen de un nematodo que transmite al cerebro una señal cuando el animal está saciado y regula la actividad, según expertos de la Universidad de Copenhague y de la Universidad de Monash, en Melburne (Australia).

“Cuando los animales están malnutridos buscan comida explorando su ambiente. Cuando están bien alimentados no necesitan explorar y cuando están saciados entran en un estado de somnolencia”, explicó en un comunicado Roger Pocock, profesor de biomedicina de Monash.

El tipo de gusanos elegido llamado “Caenorhabditis Elegans” comparte casi el 80 % de sus genes con los humanos y están presentes en la codificación de enfermedades humanas.

“Debido a que el nematodo comparte tantos genes con los humanos es un gran modelo para investigar y entender mejor los procesos metabólicos así como las enfermedades en humanos”, afirmó Pocock.

El hallazgo es justamente la respuesta de este gusano ante una mala alimentación. Descubrieron que una alimentación con grasas y azúcares lleva al animal a seguir intentando alimentarse, lo que conduce a la obesidad en los humanos.

El estudio de comportamiento en humanos permitiría crear nuevas opciones de tratamiento para controlar el apetito y erradicar el sedentarismo, añade la fuente.