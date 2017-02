Mujer rescatada de multihomicida cuenta sus días secuestrada

(Noticias Ya).- Una mujer de Carolina del Sur que fue rescatada tras dos meses encadenada en un contenedor de metal declaró que su captor la violó diariamente y le advirtió que la mataría si trataba de huir o defenderse.

Kala Brown rompió el silencio el lunes en el programa de televisión del Dr. Phill tras dos meses de su rescate logrado el 3 de noviembre.

Ese operativo ayudó a las autoridades a resolver 13 homicidios, algunas investigaciones llevaban 13 años.

Todd Kohlepp, un agente de bienes raíces con su propia compañía, mató al novio de Brown, a una pareja desaparecida desde hacía casi un año y a cuatro personas cuyo caso estaba pendiente desde 2003 cuando los atacó en una tienda de motocicletas.

ASÍ LA ENGAÑÓ Y MATÓ A SU PAREJA

Brown declaró que ella y su novio fueron el 31 de agosto de 2016 a un terreno rural de 95 acres, propiedad de Kohlhepp. Supuestamente iban a limpiar la maleza de los senderos.

Ya habían trabajado con él, pero esta vez les pidió que fueran solos y con discreción pues supuestamente no quería que nadie supiera dónde vivía.

El hombre los recibió y los llevó a un garaje de dos pisos, les dio unas tijeras de podar y botellas de agua y les pidió que lo esperaran mientras iba por algo más.

Regresó unos minutos después, llevaba un arma y comenzó a disparar. Tres tiros impactaron en el pecho a Charles Carver, el novio de Brown. Luego sometió a la mujer y la llevó a un contenedor de metal cercano donde la encadenó del cuello y la violó.

“Me dijo que si intentaba huir me mataría. Si trataba de lastimarlo me mataría. Si intentaba defenderme me mataría”, declaró la víctima y agregó “Me violaba dos veces por día, cada día”.

Ella permanecía atada, incluso cuando él la llevaba a comer a su garaje adaptado como departamento.

Hasta que el 3 de noviembre Brown escuchó ruido afuera del contenedor. Recuerda que entró en pánico al pensar que llevaba a alguien más, pero cuando se dio cuenta de que eran las autoridades “Empecé a gritar y a pegar en las paredes”, hasta que vio que los policías abrieron la puerta.

“Sabía que mi familia no dejaría de buscarme, pero él había sido tan cuidadoso”.

Finalmente el multihomicida llevó a las autoridades al sitio en su propiedad donde había enterrado los otros cuerpos.