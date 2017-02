¿Pueden quitar la residencia en el puente? Agentes de Aduana responden

(Noticias Ya).- Autoridades de Migración y Aduanas niegan operativo especial para revocar visas de mexicanos o residencias en los Cruces Internacionales. El caso que se ha virilizado en redes sociales provocando que muchos sientan temor de perder su visa, ya cuenta con una versión oficial.

A través de redes sociales se corrió el rumor de que en los cruces internacionales agentes de Migración y Aduanas realizaban un operativo especial para retirar visas láser y de residencia.

En una declaración oficial, el vocero de esta dependencia, Rubén Jáuregui, dijo que hasta hoy las revisiones siguen de forma normal y ningún residente legal sin récord criminal ha tenido problemas al cruzar la frontera.

“Ninguna visa se ha recogido de residencia esos son reportajes que se han puesto que no son verdad y es algo que los oficiales no están haciendo, no lo hemos hecho en el pasado y nos pusimos hasta buscar en los archivos y un año atrás al presente no se ha quitado ni una.”

En el caso de quienes tiene visa láser, las revisiones se encaminan a verificar su estatus legal y que la visa sea utilizada como turista y no para trabajar en Estados Unidos. Si ven que la persona con visa láser la está utilizando para trabajar como en el caso de una joven de Ciudad Juárez si tienen el derecho de quitarle el “privilegio”.

La ley indica que toda persona que ingrese a los Estados Unidos podrá estar sujeta a revisión de su persona y pertenencias en caso de alguna duda sobre su estatus legal en el país. “Revisión de teléfonos y computadores si se puede hacer en los puentes, es algo fuera de lo normal, es algo que es raro cuando se revisa pero si es algo de las cosas que se puede hacer en los puentes.”

De esta manera oficialmente las autoridades de Migración y Aduanas de los Estados Unidos recalcan que no existen operativos especiales para decomisar visas o residencia y que quienes tengan sus documentos en regla y no comentan ninguna falta a las leyes de Migración y Aduana pueden cruzar tranquilos la frontera.