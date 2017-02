VIDEO: Se disfrazan de agentes de ICE y chantajean a inmigrantes

(Noticias Ya).- Si pensabas que los inmigrantes indocumentados solo debían estar preocupados por las posibilidades de ser deportados por agentes federales deberás enterarte que ahora también tendrían que estar muy pendientes de no ser víctimas de estafadores que se están disfrazando para aprovechar el pánico para robarles.

Al parecer ahora la comunidad inmigrante indocumentada no solo debe temer a ser detenido por un agente federal sino que también a la posibilidad de ser víctima de individuos que se disfrazan como agentes para chantajearlos por dinero con la promesa de no arrestarlos.

“Un agente de inmigración no le va a decir a usted dame dinero o me lo llevo preso o si me das dinero lo dejo ir ahora mismo” dijo el abogado Pablo Martínez. Pero aun así no es fácil que un inmigrante rodeado por hombres que llevan puesto un chaleco con las letras “ICE” y les le piden sus documentos sepa que hacer en el momento para saber que son oficiales reales.

Martínez recomendó a los inmigrantes indocumentados a pedir una identificación válida y no se resista. El ejemplo que el abogado ofreció fue el siguiente “Oficial no hay problema voy a hacer lo que usted me diga entre la ley indíqueme su identificación para estar seguro que usted es un oficial del ICE y voy a cooperar con usted entre la ley”.

Si usted sospecha de algún crimen de este tipo puede reportarlo llamando al 866-347-2423. Por otra parte si usted es víctima de falsos agentes denúncielo llamando a las autoridades y recuerde que aunque usted sea inmigrante indocumentado, usted tiene derechos.