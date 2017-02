Siete cosas que el bebé hace dentro del vientre materno

(TODO BEBÉ).- Gracias a la tecnología es posible ver cómo se van desarrollando los bebés durante la gestación. Pero existen cosas que ellos pueden hacer dentro del vientre y tal vez no lo sabías, según el sitio Por que no se me ocurrió.

Citando a la fuente, estas son las siete cosas increíbles que un bebé puede y hace dentro del vientre materno:

1.Hipo. Aproximadamente de la semana 18 de gestación a la 27 es cuando el bebé puede presentar episodios de hipo; esto es perfectamente normal y le sirve como entrenamiento para aprender a respirar una vez se encuentre fuera del útero.

2.Movimientos bruscos y patadas. Desde muy pequeño en la semana quince, el bebé ya comienza a voltearse y moverse pero por ser tan diminuto que la madre aun no puede percatarse de tales movimientos. Conforme el espacio se va reduciendo es cuando la madre puede sentir las famosas “pataditas”.

3.Mueve los ojos. Aunque no están totalmente formados, desde la semana 16 empieza a mover los ojitos. No es sino hasta la semana 26 que puede abrir sus párpados por primera vez y ya logra percibir la luz intensa.

4.Bebe líquido amniótico. El líquido amniótico funge como protector para el bebé de posibles lesiones, además lo mantiene caliente y lo alimenta. El pequeño puede saborear lo que su madre consuma a través de este líquido, según estudios sobre el tema.

5.Se chupa el dedo. Empieza a partir de la semana 18 y es un reflejo natural con el que aprende a succionar leche.

6.Escucha y reconoce la voz de su madre. Parece increíble pero a partir de la semana 19 su sentido del odio se vuelve agudo gracias a lo desarrollado que esta su cerebro. He aquí el por qué se recomienda siempre hablarle al bebé, cantarle e incluso ponerle música.

7.Sonríe y bosteza. Esto a veces es visible en los ultrasonidos… A partir de la semana 18 ya pueden gesticular y comienzan a hacer gestos y por lo tanto a sonreír. Y en lo que respecta a los bostezos, sugiere una investigación del Reino Unido que son señal de buena salud.