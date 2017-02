Una madre inmigrante se refugia en una iglesia evitando ser deportada

(Noticias Ya).- Su nombre es Jeanette Vizguerra, es una inmigrante, es madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos, ha vivido 20 años en este país y ahora se encuentra refugiada en una iglesia de Denver para evitar ser deportada.

Esta mexicana es la nueva cara de la deportación en Estados Unidos. Su historia identifica a todos los inmigrantes que dejaron sus países y vinieron a este país en busca de una nueva vida.

Vizguerra fue encontrada conduciendo un auto con las placas vencidas y sin licencia, desde entonces inició su orden de deportación.

La mujer logró que en cinco ocasiones ICE decidiera postergar su deportación en cinco ocasiones pero esta última situación fue diferente.

Por años Vizguerra ha intentado permanecer al lado de sus hijos y por eso decidió que no acudiría a la cita de rutina con ICE que tomaría lugar el día de hoy.

Y en vez de ir a la citación, a enfrentarse a una muy posible deportación, va a permanecer refugiada en la iglesia de la Primera Sociedad Unitaria de Denver.

Es preocupante la severidad con la que se está tratando a inmigrantes indocumentados como esta madre de familia, que no cuenta con antecedentes criminales y aún así la persiguen como si fuera una.

Pero un experto en migración informa que Jeanette podría ser elegible para una Visa U, debido a que es una victima de un crimen violento por lo que puede recibir esta clase de amparo.

“Le prometí a mis hijos que me quedaría con ellos” dice Jeanette, “Va a ser muy dificil que me saquen de este país. Ya he luchado por mucho tiempo para quedarme aquí; ahora no es el momento de rendirme”.

El día de hoy decenas de personas estuvieron marchando en Colorado en apoyo a Jeannette y su causa, unidos con el propósito de mantener a esta y todas las familias unidas.