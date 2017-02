VIDEO: A La Volpe no le interesa jugar bonito sólo ganar

Ciudad de México. (ICITUS). El técnico de América, Ricardo Antonio La Volpe aseguró que no le interesa jugar bonito, únicamente quiere ganar, después del empate ante el Coras Tepic que se definió con una solitaria anotación de Michael Arroyo, en duelo correspondiente a la Copa MX.

El estratega recordó que, desde que tomó las riendas del equipo, ningún cuadro le ha ganado y lamentó que de eso no se hable, que únicamente se critique a las Águilas por el irregular funcionamiento mostrado a seis fechas de haber arrancado el torneo de Clausura 2017.

“Jugando feo y todo pero nadie me ha ganado (en el Estadio Azteca). Van varios partidos. América quieren que goleé, pero no se puede. Tigres no tiene buen arranque, León tampoco y no veo que sea tan fuerte la situación con ellos”, afirmó.

“Me critican del torneo pasado, cuando fuimos invictos, perdimos el campeonato en el último minuto, en penaltis, luego de que reemplace a otro y no perdimos. Hay críticas, y ¿Qué quieres? Soy La Volpe, eso me gusta porque eso me dice que soy muy importante, porque a otro no lo criticarían, resaltarían lo que hizo”, agregó

El estratega mencionó que no existe más motivación en los jugadores que saber que el sábado próximo chocarán con Chivas, en una edición más del Clásico Nacional, en duelo que se desarrollará en el campo del Rebaño.

“Físicamente creo que bien, para eso se les dio este descanso, no tengo duda que el preparador físico los pondrá al 100 y en lo emocional ni me preocupa, los clásicos son clásicos y la motivación ya está en uno mismo que va a entrar a demostrar.

“Sé que mis jugadores van a estar motivados, será un partido bravo, pero también cuando fuimos a semifinal. Hay que respetar al rival, está bien dirigido, todos hablan que juega una buena filosofía, el sábado son de esos partidos que lucen, que cuando yo era jugador quería jugar y sé que mis jugadores querrán jugar para demostrar quienes son porque son a ellos a quienes critican”, sentenció.

Juan Antonio Dávalos