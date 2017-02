VIDEO: Este Cruz Azul de los peores en los torneos cortos

Ciudad de México. (ICITUS). Una victoria en seis partidos, misma que se dio ante los Rayos del Necaxa en la fecha uno, es decir, cuenta con cinco duelos sin conocer el triunfo en el torneo de Liga, son los números de Cruz Azul a seis fechas de haber iniciado el torneo de Clausura 2017.

El equipo de Paco Jémez tiene el cuarto peor arranque de campaña desde que se instauraron los torneos cortos, apenas superado por los cementeros del Apertura 2004 cuando el equipo apenas sumaba un punto en seis duelos disputados.

En el Clausura 2009 también tenía seis unidades, y recientemente en el Apertura 2015 con Sergio Bueno, el conjunto azul atravesaba por una crisis similar, que a la postre le costó el puesto al estratega que ahora dirige a los Jaguares de Chiapas.

Por si fuera poco, están a un paso de quedar fuera de la Copa MX y un mal resultado en Oaxaca podría eliminar a un equipo celeste que está lejos de dar tener números positivos.

En el actual certamen, Cruz Azul se localiza en el sitio 14 de la clasificación, a tres unidades de la zona de Liguilla, pero con cinco partidos sin ganar. Tras la victoria con los Rayos, cayó con Pumas y Tijuana, además de empatar ante Monterrey, Querétaro y Santos Laguna, el problema es que las igualadas ante los Rayados y Gallos Blancos fueron en el estadio Azul.

El torneo cumplió su primer tercio, y La Máquina no carbura, pese a ello, la directiva le tendrá paciencia a Paco Jémez en gran medida a que los celestes aún no están involucrados, por completo, en la lucha por el no descenso, aunque podrían hacerlo si no levantan en las próximas fechas.

