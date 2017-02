25 víctimas de la pirámide, denuncian la estafa en El Paso

(Noticias Ya).- El aumento en el número de estafas registradas en El Paso en negocios conocidos como pirámides mantiene a las autoridades preocupadas.

En días recientes se han registrado decenas de víctimas entre ellos la familia Ávila quien está pasando por uno de los peores momentos de su vida.

Con la esperanza de ganar 11 mil 200 dólares por cada mil 400 de inversión, fueron estafados en el negocio denominado pirámide, castillo o la flor de la abundancia.

“Yo invertí 9,600 dólares, pedí prestado para que nos pudiéramos meter mi esposo, mis hijos y yo,” Adriana Ávila, víctima de estafa piramidal.

Fueron más de 25 personas que el pasado mes de diciembre decidieron participar en este negocio fraudulento donde invirtieron más de mil dólares cada uno.

Desde entonces, las dos mujeres quienes las invitaron a participar, no les han dado la cara para cumplir con la supuesta promesa. “Les hablamos y nos dicen que no hay dinero, que hagamos lo que queramos hacer, que no nos van a pagar, que no les podemos hacer a ellas nada”.

Ante la desesperación de no saber qué hacer, la señora Ávila acudió con la regidora de El Paso Emma Acosta, quien se encuentra alarmada por el gran número de víctimas de este tipo de fraude, y se ha comprometido a apoyar a las víctimas.

“Especialmente ahorita que estamos recibiendo los impuestos del gobierno federal, que las personas no vayan a ser defraudadas,” Emma Acosta, regidora distrito 3.

El señor Hugo Ávila, incluso utilizó en esta pirámide, más de tres mil dólares que serían destinados para sus gastos médicos ya que está enfermo del corazón. Es por eso que ahora hace una petición a la comunidad, “que toda la gente se arrime para poner la denuncia a estas personas para que no se queden con nuestro dinero y siguen haciendo de las suyas, todavía invitan a gente a que vayan a llevarles dinero”.

De acuerdo a la regidora Acosta, ya contacto a la policía de El Paso e iniciaran una investigación. Tienen bastante documentación para que el departamento de policía pueda hacer una investigación.