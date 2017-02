Detiene ICE a mujer trangenero al exterior de la corte del condado de El Paso

(Noticias Ya).- El pasado 9 de Febrero dos agentes de inmigración detuvieron a una mujer transgenero de nombre Irvin Gonzales que se encontraba en la corte del condado buscando protección por violencia doméstica.

“El agente me dijo 2 cosas me dijo que había una investigación federal sobre ella, no sé qué quería decir con eso y que ellos habían recibido una información y que por eso estaban ahí.” Lucila Flores Camarena, supervisora de la unidad de órdenes de protección.

La mujer fue escoltada hacia el exterior de la corte por los dos agente para posteriormente ser trasladada a la cárcel del condado, sin embargo al momento de la detención la procuradora del condado Jo Ann Bernal asegura que la mujer no tenía delitos mayores.

“En este caso verificamos el historial criminal y no tenía órdenes judiciales, ordenes que pudieran indicar que era una persona violenta.” Jo Ann Bernal, procuradora del condado.

Al momento de la detención las cámaras de seguridad lograron captar a cerca de 6 agentes de inmigración dentro de la corte y aunque este es un caso aislado el miedo entre la comunidad existe.

“Esto es algo peligroso lo que paso y por eso queremos hablar con el congresista mañana que ustedes saben apoya nuestra seguridad y ojala ice trabaje con nosotros para que esto no pase nunca jamás.” Verónica escobar, juez del condado.

Por su parte en un comunicado de prensa la agencia de ice aseguro que:

“González cuenta con una amplio historial criminal que incluye al menos ocho cargos entre los que se incluye falso encarcelamiento, asalto, hurto, violencia doméstica y entrada ilegal a los estados unidos.”

Sin embargo no estipulan las razones por las cuales el arresto fue realizado al exterior de la corte del condado.

