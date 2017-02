En Colorado el Día sin Inmigrantes contó con una amplia participación

(Noticias Ya).- Hoy fue el día sin inmigrantes y en Colorado muchos inmigrantes decidieron unirse a la causa que busca mostrar la importanciaque la comunidad tiene en este país.

Decenas de negocios cerraron en consecuencia, muchos de estos creados por inmigrantes no abrieron sus puertas y otros más decidieron cerrar por el día debido a que sus empleados no iban a asistir al establecimiento.

Restaurantes como Maria Empanadas y las 3 Margaritas decidieron apoyar la causa de los inmigrantes cerrando sus puertas aunque eso les significa una pérdida económica por un día sin ingresos.

Pero para ellos y decenas de otros establecimientos este sacrificio vale la pena ya que esperan que sea uno de los peldaños para alcanzar un preciado objetivos de millones en este país.

También en las escuelas se pudo ver el impacto de este día. Padres y líderes comunitarios pidieron a las Escuelas Públicas de Denver que se conviertan en lugares santuarios.

Precisamente para hablar sobre eso, hace unas horas el superintendente y la mesa directiva de estas escuelas hablaron con la prensa sobre el plan de acción que han diseñado para proteger a sus estudiantes y sus familias inmigrantes.

Este proyecto esta bajo el nombre de “Resolucion del distrito para convertirlo en un lugar seguro y acogedor” una frase habla por sí sola.

Este documento deja claro que no solicitaran informacion ni mantendrán bajo su poder información sobre el estatus legal de sus estudiantes.

La superintendente interina Susana Córdova explicó lo que sucedería si un agente de ICE llega a la puerta de alguna de las escuelas con una orden judicial:

“Nuestros directores son contratados por su conocimiento en educación, no son abogados, y queremos asegurar que si alguien viene con algo de la corte que tengamos abogados que puedan entender lo que sucede porqué estamos aquí para proteger los derechos de nuestros alumnos” declaró la superintendente.

En otras palabras, el acceso a la escuela por parte de los agentes no sera muy fácil.

Aún las escuelas no han revelado una cifra exacta de los alumnos que no fueran a la escuela hoy por el Día sin Inmigrantes, pero se dice que en algunas escuelas más de la mitad de los estudiantes no asistieron a clases.