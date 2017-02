Reaccionan tras posible deportación de una persona transgénero

(Noticias Ya).- Existe alarma entre autoridades y organizaciones locales tras la posible deportación de una mujer transgénero que fue arrestada por agentes de ICE cuando sometía una orden de restricción tras un caso de violencia domestica…

Se trata de Irvin González una mujer transgénero quien se encontraba el pasado 9 de febrero en la corte pidiendo ayuda tras ser víctima de violencia domestica por parte de su pareja, Mario Alberto De Ávila.

al parecer agentes de ice supieron que González se encontraba en el país sin contar con documentos migratorios y la detuvieron después de la audiencia en la corte.

“El agente me dijo dos cosas me dijo que había una investigación federal sobre ella no sé qué quería decir eso y que ellos habían recibido alguna información por eso estaban ahí.” Comentó Lucila Flores Camarena supervisora de la unidad de órdenes de protección.

Ante esto el congresista Beto O’Rourke asegura que si continúan presentándose situaciones similares, los residentes no se sentirán seguros.

Ante el congreso el diputado pide que el presidente Trump mande un mensaje a sus agentes para que sin importar su estatus migratorio no discriminen a ninguna persona.

De igual manera, miembros de la comunidad LGBTQ piden se respeten los derechos de cualquier persona.

“Nadie debe de tener ese temor de ser reprendidos por tal de salvar tu vida y tener el miedo de que te vayan a deportar. Todos tenemos derechos aquí en los estados unidos seas o no seas legalmente residente de aquí.”

Cabe mencionar que albergues que ayudan a personas que han pasado por situación de abuso, aseguran que hasta este momento, agentes de inmigración no han visitado sus instalaciones..

Si usted ha sufrido algún tipo de abuso y le gustaría poner una demanda sin temer por su estatus migratorio puede llamar a la oficina del congresista Beto O’Rourke al (915)541-1400

