(Noticias Ya).- Este 16 de febrero del 2017 será un día que muchas personas recordarán, ya que muchos inmigrantes se unieron en un movimiento nacional con el objetivo de mostrar la importancia que tienen para Estados Unidos, esta iniciativa fue denominada ‘Un día sin inmigrantes’.

En Las Vegas, decenas de personas, en su mayoría hispanos, no asistieron a trabajar, no enviaron a sus hijos a la escuela e incluso no han salido de sus casas; ellos piensan que de esta manera muestran la diferencia que los inmigrantes hacen en este país.

Desde temprana hora de este jueves, el tráfico en las calles y carreteras del área era escaso, muy diferente a un día normal. Estacionamientos vacíos y carritos de mercado fuera de lugar, es lo primero que se pudo notar cerca de las tiendas hispanas, una de ellas fue el súper mercado Mariana’s, quienes se pronunciaron al respecto mediante un comunicado.

“Todos somos uno, cuando la incertidumbre apremia, cuando el futuro de nuestras familias se ve amenazado, debemos comprender que la única manera de hacer sentir nuestro valor, es tomarnos de las manos y apretar nuestros puños firmemente. El jueves 16 de febrero no abriremos porque Mariana’s Supermarket no existiría sin ti”, se leyó en el comunicado.

Otros establecimientos que se sumaron a la causa fueron La Bonita y Marketón, otros negocios que no abrieron durante este día fueron estéticas, neverías y restaurantes de toda la ciudad.

En la ciudad hay cientos de restaurantes, la mayoría de ellos tienen a inmigrantes trabajando como cocineros y meseros, hubo varios de ellos que se unieron a este día sin importarles las pérdidas económicas que tendrían.