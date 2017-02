Un dia sin inmigrantes en Odessa

Odessa, TX (NOTICIAS YA).-

En dia en el que hubo un llamado nacional a que los inmigrantes no fueran a trabajar ni consumieran nada, hubo negocios que cerraron sus puertas y otros que abrieron pero no tuvieron un buen dia.

En la joyería Martha’s de Odessa, su dueña Martha Aranda estuvo sola ya que sus empleados no fueron a trabajar

“Nada mas dijeron mañana no vamos a ir yo no les pregunte porque esta bien pues yo voy no era el plan,”

Sus empleados decidieron no ir en apoyo al dia sin inmigrante, un movimiento que en todo el país estuvo acompañado de negocios cerrados y marchas masivas.

“Yo no iba a abrir pero luego dije pues mis servicios son para puros inmigrantes, voy a ver que pasa. Ya vi que pasa, nadie ha venido hasta ahorita, “Martha Aranda

El objetivo era demostrar la importancia de los inmigrantes en la sociedad y la economía. Sin embargo, el negocio vecino de Martha, ”El Pollo Grande,” es uno de los que no estuvo de acuerdo.

“A eso venimos, a trabajar y salir adelante. Hay otras maneras de expresarnos, que nuestra comunidad exprese sus cosas pero dejar de trabajar nos afecta a nosotros mismos,” Rogelio Ramírez, dueño de El Pollo Feliz

No todos los empleados del restaurante La Margarita trabajaron. Entre los comensales Raymond Chávez. De la cámara de comercio hispana local, se reunía con empresarios mexicanos. El dice que un paro general en una ciudad como Odessa hubiera tenido fuertes consecuencias.

“muchas de las compañías de petróleo tienen que estar trabajando veinticuatro horas parar ese negocio, el dinero que les cuesta es mucho. ¿Que es lo que le va a pasar a Odessa? se para todo,” Raymond Chávez.

Mientras tanto Martha siente que perder el negocio de un dia vale la pena, “ yo creo que es importante que el país sepa que tanto beneficio nosotros les traemos.”

Adolfo Muñiz reporta