Conozca sus derechos como inmigrante

(Noticias Ya).- Expertos en inmigración realizan conferencia de prensa para dar a conocer los derechos de los inmigrantes para que sepan que hacer en caso de una visita por parte de un oficial de inmigración.

El informe se basa en un estudio de cinco meses en el que participaron numerosos expertos legales y se basaron en más de 100 casos de inmigrantes y quienes pedían asilo político.

“Estamos lanzando un reporte que se llama discretion to deny, discreción para negar porque en realidad lo que estamos viendo por tarde de muchas agencias en esta comunidad como ICE, o CBP la patrulla fronteriza, la migra, ellos están utilizando la discreción que tienen para desanimar a los que llegan a nuestra frontera buscando asilo,” mencionó Dylan Corbett el director del Instituto Fronterizo de Esperanza.

En la conferencia resaltaron el impacto que tiene el sistema de inmigración utilizando como ejemplo El Paso, Texas donde violan los derechos de aquellos atrapados en este sistema ya que aseguran que al momento que alguien pide asilo político estas autoridades los rechazan sin derecho alguno.

“Desde le principio que viene un mexicano pidiendo asilo es hostigado, y desanimado por la aduana avisándoles que no va a ganar su caso que va a ser abusado, que va a haber una detención prolongada y efectivamente así es,” aseguró Carlos Spector abogado de inmigración.

Y aunque para muchos estos últimos meses han sido difíciles, no dejan de animar a la comunidad a que se unan día tras día.

Recuerde que sus derechos son:

1- Si un oficial llega a su hogar no tiene que responder si el oficial no cuenta con una orden del juez usted tiene todo el derecho a no abrir la puerta.

2- En caso de que se viole este derecho recuerde que también puede mantener silencio, no tiene por qué responder las preguntas de las autoridades migratorias.

4- Al igual usted no tiene que firmar ningún documento.

3- Y recuerde que tiene el derecho a un abogado.