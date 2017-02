Crece el miedo por los operativos de inmigración

(Noticias Ya).- Recientemente se ha visto un incremento de publicaciones en las redes sociales donde alerta de supuestos operativos de inmigración.

Uno de ellos en Las Cruces, Nuevo México. En esta ocasión se confirmó el operativo por parte de la portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, Leticia Zamarripa. “Estos operativos dirigidos son rutinarios y los arrestos de indocumentados con historial criminal se registran a diario por el equipo especial de fugitivos de ICE.”

Sin embargo, residentes del complejo de casas móviles a donde acudieron los agentes de ICE comentan que tocaron todas las puertas buscando a los presuntos criminales pero también pedían la documentación de todos. “Andaban buscando a una persona pero no la encontraron y a nosotros nos empezaron a pedir identificaciones y no se fueron hasta que les enseñamos una identificación,” testigo del operativo.

El testigo comenta que los agentes no contaban con una orden de cateo y se identificaron como policías. Otra testigo aseguró que a su vivienda llegaron civiles que si se identificaron como agentes de inmigración. “Eran dos y los demás estaban alrededor de la casa, le tomaron fotos a la residencia de mi esposo,” testigo del operativo.

En total se arrestaron a tres indocumentados en este operativo que aun los vecinos no pueden superar.

Este operativo provocó protestas exigiendo a sus representantes locales que protejan a los inmigrantes indocumentados especialmente a los soñadores. Con lemas de “no al odio, no al miedo,” se congregaron a las afueras de las oficinas del gobierno federal de la ciudad.

“Para enseñarle a nuestra comunidad que no está sola y ahorita esta protesta le estamos diciendo a nuestros elegidos locales que esta comunidad es una comunidad de fe y no va a dejar que ICE siga aterrorizando a nuestras familias,” Johana Bencomo, organizadora comunitaria con Café.

En la protesta pacífica hubo jóvenes soñadores que sienten temor ante los operativos que agencias federales estuvieron realizando en la ciudad. “Me dio mucho miedo porque ahora si antes estaba escondido, ahora siento que debo estar más escondido, más alerta de lo que hay a mis alrededores,” joven soñador.

De acuerdo a miembros de la organización Café, quienes fueron los organizadores de esta protesta, no esperaban que este tipo de operativos se dieran tan pronto. “La verdad no me sorprendió pero no lo esperaba tan pronto. Obvio hemos estado escuchando historias de California, de Texas, de muchos estados y no lo esperaba tan pronto aquí”.

Por su parte, para los jóvenes soñadores no les queda más que seguir luchando para que sus líderes locales, luchen por proteger a la comunidad inmigrante que reside en Las Cruces. “Tratar de agarrar más personas para que vayan con nosotros a hacer juntas con los representantes y tratar de convencerlos de que nos protejan y que no estén haciendo lo que Trump les diga que hagan”. La organización Café, le pide a la comunidad que no abran las puertas de sus casas si es que los agentes no presentan una orden de cateo.

Por su parte el condado de Doña Ana mantiene en su récord un total de 27 detenidos. Uno con cargos de contrabando, 22 son mexicanos, cinco son de otro país. De las agencias, DUSM con 18 arrestos, Sheriff con 1, ICE con 3 y Patrulla Fronteriza 5. También se menciona que 20 se arrestaron en la Corte Federal de Doña Ana y 7 en otro lugar.