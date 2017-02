Hispano supera parálisis cerebral gracias al deporte

(Noticias Ya).- El pronóstico no era alentador. Nació con muy poco tiempo de gestación y los doctores incluso dijeron a su familia que no llegaría a vivir.

La historia de Waldo es una de amor y superación, quien gracias al deporte superó lo que muchos doctores creían imposible.

Debido a su nacimiento prematuro, Waldo Juárez nació con una parálisis cerebral que le afectó abas extremidades.

“‘Lo más seguro es que tu niño va a ser un niño vegetal’… El niño no iba a caminar, no iba a gatear, no iba a hablar, solamente iba a mover sus ojos”, fue el pronóstico que recibió su madre, Nancy Juárez.