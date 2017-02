Hospital en Perú mete cuerpo de bebé a la lavadora

(Noticias Ya).- El cuerpo de un bebé que nació muerto en un hospital peruano resultó desmembrado tras terminar en una lavadora por error.

Los hechos tuvieron lugar en una clínica de la ciudad de Arequipa, según indicaron los padres del fallecido menor, de acuerdo con la agencia EFE.

El bebé nació muerto a los siete meses de gestación y fue dejado sobre las sábanas de la cama del hospital.

Posteriormente, el personal de limpieza recogió las sábanas sin percatarse de la presencia del cadáver. La ropa de cama fue metida directamente a una lavadora, donde finalmente fue hallado el cuerpo.

“Dije que quería ver a mi hijo, pero me dijeron que vaya a hacer los papeleos y me dijo que no estaba en cama, me dijeron que hubo un percance (…) quería al menos llevármelo para darle sepultura”, expresó su padre.

“Acepto que se haya muerto, pero no deberían entregarlo así”, dijo por su parte la madre.

Gustavo Rondón, gerente regional de salud de Arequipa, confirmó los hechos e indicó que las autoridades investigan el caso para sancionar a los responsables.