Lanzan campaña informativa ante operativos de ICE

(Noticias Ya).- Es mediante la distribución de tarjetas que contienen la lista de derechos de la comunidad inmigrante que la red fronteriza por los derechos humanos pretende luchar en contra de los operativos de inmigración.

“Cada sector y cada institución va a ayudar a que la comunidad sepa sus derechos y como protegerlos, tenemos testimonios que han llegado a comunidades y tocan múltiples puertas, no andan buscando a una sola persona.” Fernando García, director de la red fronteriza por los derechos humanos.

Carlos Spector, abogado defensor de guillen considera que el objetivo de los operativos no solo son los criminales indocumentados.

“Hay todas las indicaciones que estamos sufriendo una deportación masiva que jamás hemos visto en la historia del país hay que tomarlo en serio.” Carlos Spector – abogado de inmigración

A raíz del caso de guillen el abogado Spector envía un mensaje a la comunidad.

“Cállense, no digan nada, no cooperen con la migra, no les enseñes papeles, no abran las puertas, ese es el mensaje porque entonces los abogados los podemos defender si no han dado información.”

Las tarjetas informativas estarán distribuidas en varias partes de la ciudad si necesita información o quiere hacer una denuncia comuníquese al (915) 577-0724.

Dalinda García tiene los detalles.