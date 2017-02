Revelan los trucos que usan las Kardashian para bajar de peso

(Noticias Ya).- Los trucos que usan las hermanas Kardashian para mantener esa espectacular figura han sido revelados, publicó Pulzo.

EL reconocido nutricionista Charlie Seltzer explicó en entrevista para la revista Marie Claire cuáles son los métodos de estas celebridades de Hollywood que son efectivos y valen la pena seguir.

Citando a la fuente, estos son diez trucos para bajar de peso rápidamente y mantenerte en forma tal y como lo hacen las Kardashian:

1.Fijar una meta realista

Después de su embarazo Kim Kardashian compartió con sus seguidores su proceso para la pérdida de peso y una foto de sus pies sobre la báscula. Las personas que se pesan con frecuencia obtienen mejores resultados porque pueden percatarse inmediatamente cuando algo no funciona en su régimen, de acuerdo con Seltzer.

2.Iniciar el día con un licuado de proteína

El secreto de Kourtney es tomar un licuado con proteína que contiene:

Plátano

Manzana

Yogur natural

Leche

Almendras

Canela

Proteína

Seltzer aprueba firmemente los licuados de proteína con frutas por la mañana.

3.Comer el mismo desayuno la mitad del año y luego cambiar

Para controlar su peso Kourtney desayuna lo mismo todas las mañanas durante seis meses; la otra mitad lo vuelve a cambiar.

Ciertamente, comer lo mismo es una estrategia de estrechamiento y reducción de opciones a la hora de elegir la comida. No obstante si esto te provoca antojos, no debes implementarlo en tu rutina.

4.-Limitar las calorías

1.800 calorías al día lo que Kim come de acuerdo con su nutricionista Colette Heimowitz. Esto ayuda a alcanzar resultados sólidos rápidamente y a mantener el peso deseado. Reducir el consumo de carbohidratos es clave, explica Heimowitz.

Selterz recomienda controlar el tamaño de las porciones en lugar de contar calorías para facilitar el trabajo. Así puedes comer lo que más te guste en pequeñas porciones y bajar de peso.

5.Enfocar las emociones al ejercicio

Dijo Khloé que en ocasiones comía cuando de sentida triste o aburrida, así que luego de una ruptura amorosa, optó por hacer ejercicio en lugar de comer.

“El truco es estar motivado y encontrar una actividad física que en verdad te guste”, confesó Khloé

6.La misma cantidad de comida cada día

Sin importar cuales fueron sus actividades del día, Kim siempre consume la misma cantidad de calorías.

“No hay necesidad de ajustar la ingesta de calorías para alguien que se ejercita”, dijo.

No obstante si eres un deportista, el nutricionista si recomienda más calorías para compensar la actividad física.

7.Tomar té desintoxicante durante el día

Por su parte Kendall consume varias tazas de infusiones desintoxicantes; 12 tazas diarias.

Aunque el nutricionista dice que puede ser un número de tazas muy alto, no hay problema en tomar cualquier tipo de té natural por que no tienen calorías.

8.Comer 3 o 4 porciones de proteína al día

Kim incluye en su dieta una porción de 6 onzas (170 gramos aproximadamente) de proteína en cada comida:

Huevo.

Queso.

Salmón.

Pechuga de pollo.

“Hay diferentes recomendaciones y requerimientos para el consumo proteína, pero generalmente cuanta más comas, más energía tendrás”, explica Seltzer.

9.Snacks entre comidas

Las barras energéticas de 150 calorías, que contengan 16 gramos de carbohidratos, 8 de proteína y 10 de fibra están permitidas en el régimen de Kim. Recomienda el experto barras ricas en fibra para obtener energía.

“No importa que sea un alimento procesado cuando la porción sea controlada”, explica el doctor Seltzer

10.Comer lo que se te antoje

Comer de todo un poco es mejor que estar en un estricto régimen alimenticio que te prive de comer las cosas que más te gustan. Estar sometido a una dieta extrema te provocará antojos y terminarás con sobrepeso, advirtió Seltzer.

“Creo que la mayoría de dietas son una tortura, por eso no creo en ellas… Si una noche quiero un pedazo de pastel, comeré mi pedazo de pastel”, publicó Khloé en su libro ‘Strong Looks Better Naked’.