VIDEO: Oribe regaña a la prensa en Coapa

Ciudad de México. (ICITUS). El ambiente en América está que arde. Entrenamientos a puertas cerradas. Una conferencia de prensa en días de práctica en un mes 20 días, reclamos de su técnico ante las críticas de prensa y para rematar, su capitán y goleador, Oribe Peralta, pierde la calma cuando le preguntan cuáles serán las palabras que dirigirá a sus compañeros previo al clásico ante Chivas, en plena crisis americanista o su opinión sobre los desplegados que acostumbran publicar los directivos de Chivas.

En días pasados fue el técnico Ricardo Antonio La Volpe quien regañó a algún reportero por el tipo de pregutnas que le hacían, y por no reconocer los triunfos de “su” América ante Chivas en el torneo anterior.

Ahora tocó el turno a Peralta, quien de plano dijo que no tenía por qué compartir con nadie lo que le dirá a sus compañeros para motivarlos para jugar ante Chivas, “eso es algo íntimo y no tengo por qué decirlo”.

Pero no fue todo, el artillero también se mostró irritado al cuestionarle sobre los desplegados de la directiva rojiblanca contra el equipo emplumado: “Cómo te voy a hablar de algo que a mí no me consta, yo no veo ni escucho nada de deportes”.

Aguas con los corajes Oribe, porque entre las fallas frente a la portería y los enojos contra la prensa, no se te vaya a regar la bilis.

Arturo Salgado Gudiño