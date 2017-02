VIDEO: Aceptan en América estar en deuda con la afición

Ciudad de México. (ICITUS). Los jugadores de América aceptan que están en deuda con la afición, después de los malos resultados obtenidos en la presente campaña y que tienen al equipo fuera de la zona de calificación, cuando ya disputaron seis partidos del Clausura 2017.

William da Silva indicó que no pueden prometer en los micrófonos que pronto le pagarán a los seguidores ya que el cuadro de Coapa quiere demostrarlo dentro de la cancha y, ante Chivas, se les presenta una buena oportunidad para regresar a la senda del triunfo y sería un punto de partida para una mejora de cara a lo que resta del campeonato.

“Por micrófono no hay mucho que decirle a la afición, tenemos que hacerlo en la cancha. La gente ha pagado su boleto y no necesitamos hablar mucho, quedamos en deuda, sabemos lo que tenemos que hacer. No vengo a hablar para pedir perdón, lo que tenemos que hacer es pocas palabras y más actitud”, dijo.

“Se trata de jugar el clásico de visita, un partido donde queremos agarrar vuelo y seguir sumando para llegar lo más pronto a la liguilla. Por micrófono no hay mucho que decir, lo que tenemos que decir hay que decirlo en la cancha”, agregó.

Aceptó que la ausencia de Cecilio Domínguez, quien no podrá jugar debido a una luxación en el hombro izquierdo, afectará al equipo, pero tampoco será pretexto para vencer a los dirigidos por Matías Almeyda.

“Tenemos que mejorar, hemos trabajado, ya tenemos cinco meses juntos y ya conocemos lo que nos pide el técnico para jugar y sacar mejor provecho de lo que nos dice”, sentenció.