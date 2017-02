Huérfanos digitales; la tecnología nos aleja de nuestros hijos

(Noticias Ya).- Sin duda el uso de dispositivos móviles nos facilita el contacto con las personas pese a la distancia, pero también nos está alejando de quienes son más importantes en nuestras vidas: los hijos.

Todo padre sueña con ver a sus hijos felices y en medio de la ajetreada rutina diaria procuramos pasar algunas horas del día con ellos, pero ¿realmente estamos con ellos?

La realidad es que sin darnos cuenta podríamos estar pasando la mayoría de ese tiempo viendo nuestro teléfono en lugar de convivir con los niños, así es como la tecnología nos ha llevado a criar huérfanos digitales.

Y este situación no solo representa una falta de atención a nuestros hijos, además de enseñarles que eso está bien, sino serias repercusiones emocionales que a largo plazo afectan la conexión emocional con ellos y a la familia entera, según explica la psicóloga Gaby Romo.

Estudios revelan la importancia de tener una participación dinámica con nuestros hijos, prestarles atención y mirarlos a los ojos cuando nos hablan. Así que valdría la pena controlar o incluso restringir el uso de dispositivos móviles frente a ellos.

Y es precisamente lo que varios niños le hicieron saber a sus madres en un experimento social realizado por la Universidad Casa Grande en Ecuador, video que se ha hecho viral creando conciencia sobre los huérfanos digitales.

El conmovedor video deja en evidencia lo que nuestros hijos piensan y sienten al ver que un móvil les roba nuestra atención: “Aunque estas conmigo te siento lejos”.

Y precisamente un sondeo Common Sense Media reveló recientemente que los padres suelen pasar más tiempo frente a sus pantallas que sus hijos preadolescentes, hasta nueve horas al día y la mayoría por ocio.

Es por ello que Common Sense ofrece una serie de consejos para un mejor control sobre el uso de dispositivos electrónicos frente a nuestros hijos.

–Encuentra el equilibrio. Concéntrate en un plan de actividades para tus hijos, que permita equilibrar y dividir el tiempo que usan para cada una; esto en lugar de enfocarte en el tiempo que tus hijos pasan frente a una pantalla.

–Da un buen ejemplo. No uses aparatos electrónicos cuando manejas, comes o durante conversaciones importantes, para que tus hijos aprendan con tu ejemplo.

–Establece límites. Restringe el uso de aparatos electrónicos durante la cena, las tareas escolares o antes de ir a dormir.

–No los juzgues. Para los jóvenes es importante conectarse con sus amigos y esto es parte normal de su desarrollo. Si por ejemplo, a tus hijos les gustan los sitios como Instagram, ofréceles tomar una clase de fotografía, o entrar en un concurso.