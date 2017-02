Realizan plática binacional en UTEP por efecto Trump

(NOTICIAS YA) Varios maestros especializados en economía y ciencias políticas de diferentes universidades, se reunieron para impartir una plática sobre la situación actual de la relación México-Estados Unidos desde que Donald Trump asumió la presidencia.

“Un evento para tratar de entender la perspectiva de lado México, la respuesta que México pudiera dar a las políticas propuestas por el presidente Trump y algunas de las órdenes ejecutivas que incluyen la deportación de millones de mexicanos y que incluye incluso la revisión del tratado de libre comercio.

Tony Payán director centro México, Instituto Baker

Un tratado de libre comercio que comentan también está en riesgo de sufrir un impacto negativo debido a la desunión que las últimas propuestas por el presidente, han provocado en la frontera.

“En la frontera es donde se encuentran estas dos economías, si no hacemos nada al respecto en cuanto a formular posturas de unión binacionales en pro de defender estos intereses que ya no son de México si no de México vinculados con Estados Unidos, pueden pasar cosas muy peligrosas.” Lucinda Vargas economista de la universidad del estado de Nuevo México

Consecuencias como pérdidas de empleo, un golpe negativo en los sectores manufactureros, entre otras, por tal motivo se alentó a los asistentes a defender sus derechos y actuar en comunidad.

“Tenemos que crear coaliciones importantes y dirigirnos a las autoridades de la frontera, principalmente a los congresistas, a los diputados, a los alcaldes, a la comunidad empresarial, para crear un frente.

Varios de los asistentes quienes son estudiantes comentan haber vivido en carne propia, miedo ante la situación actual del país, pero que gracias a estos espacios informativos han conseguido las herramientas para seguir adelante.

“Primero que nada la gente ahorita debería de seguir más unida que nunca, apoyarnos, no dejarnos llevar por estos sentimientos racistas.” Ana Paola Calleros estudiante de UTEP

“Seguir adelante, seguir estudiando, y seguir peleando contra de todo lo que están diciendo que es Trump, osea estando ahí en las protestas, seguir estudiando y sabiendo lo que está pasando.” Daniela del Campo estudiante de UTEP