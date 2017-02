Senadores de diferentes estados llegan al Puente Santa Fe

(Noticias Ya).- Este fin de semana, senadores se unieron en el Puente Internacional Santa Fe para hablar sobre temas de inmigración.

Se trata de los senador demócratas, Ben Cardin de Maryland, el senador Jeff Merkley de Oregon y Edward Markey de Massachusetts quienes en su visita se veían impresionados por la manera en la que el sistema de inmigración se maneja en nuestra frontera y donde aseguran que no es efectiva. “Está claro que nuestro sistema de inmigración no está funcionando como debería. No tenemos las maneras para que personas que en realidad necesitan ayuda cuenten con nuestro sistema de inmigración,” Ben Cardin, senador.

Los tres estaban de acuerdo en que el construir un muro y separar familias es lo peor que le puede pasar a nuestro país ya que piensan que es inhumano el causar ese tipo de daño. “Cuando el presidente establece un contraste como este, está completamente equivocado. Necesitamos pensar en cómo ser inteligentes. Necesitamos tener una estrategia en cuando a seguridad, una estrategia en cuanto al tráfico de drogas. Hablamos de cómo usar los recursos que tenemos de una manera inteligente y si yo diría que el presidente está completamente equivocado,” Jeff Merkley, senador.

También piensan que la construcción del muro es una pérdida de dinero y que ese dinero es mejor invertirlo en seguridad en los puertos de entrada y poder tener los recursos para aliarse aún más con México y así combatir un crimen mayor, como el tráfico de drogas.” El presidente Trump no entiende que tenemos que trabajar inteligentemente y no hacer las cosas más difíciles. Él está haciendo que las cosas sean más difíciles para que podamos tener la cooperación que necesitamos. Está haciendo más difícil el poner las leyes de inmigración y tráfico de droga como debe de ser. Desafortunadamente está mitigando el problema en vez de solucionarlo. Porque necesitamos ayuda y la necesitamos ya,” Edward Markey.