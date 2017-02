Anuncian plan para deportar a millones de inmigrantes inmediatamente

(NOTICIAS YA) -A través de un comunicado de 13 páginas, el departamento de Seguridad Nacional estipuló cuales serán las principales prioridades para incrementar la seguridad ante el flujo de personas indocumentadas.

“En realidad es una política radical, absurda y creo que en algunos casos hasta inconstitucional.” Fernando García Red Fronteriza por los Derechos Humanos

Para Fernando García quien ha dedicado parte de su vida a defender los derechos de los inmigrantes, “este es el momento del cual tanto se ha hablado”, debido a que entre los puntos mencionados en los memorandos se planea:

“Todas las personas en este país tienen derecho a ver a un juez a que los apoye un abogado, y esta idea de deportar rápidamente a las personas puede violar ese derecho y vamos a estar pendientes de eso.”

Para el abogado Carlos Spector y líder del movimiento mexicanos en exilio, es momento de alertar a la comunidad que busca asilo político en los Estados Unidos.

“No abrir las puertas a la migra, no dejarlos entrar sin orden de cateo o arresto, no dar información personal, no cooperar, nos han obligado nos han puesto en esta situación.” Carlos Spector abogado de inmigración, “Mexicanos en Exilio”

Por su parte algunos fronterizos tienen esperanza de que estos planes no lleguen a más.

“La verdad hay mucha gente que vive aquí sin documentos, familiares por ciertos que no viven agusto, siempre con el miedo de que los agarren en la calle, los paren por cualquier excusa.” Christina Martínez residente de El Paso

“Que se pueda encontrar un equilibrio y no tengan que en realidad tener que lanzarlos a sus países si no que mantener a la gente unida no.” Elizabeth Ledesma residente de El Paso

Información de Edgar Ramírez