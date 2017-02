VIDEO: “Soy el único maldito en Tigres”: ‘Tuca’ Ferretti

Monterrey, México. (ICITUS). Luego de que los Tigres vencieran 3-0 al Veracruz en el Puerto, violencia se desató en las tribunas cuando aficionados jarochos se lanzaran con botellas, golpes, patadas y hasta con un picahielo sobre los seguidores felinos.

Eso desató la furia desde la cancha de Ricardo Ferretti, técnico del cuadro norteño, quien desesperadamente, a gritos y empujones en contra de los policías, pedía apoyo para sus simpatizantes. El ‘Tuca’ fue severamente criticado por amenazar con un “cuando vayan allá” a los aficionados jarochos. Ya más calmado, no se retracta, pero todo lo explica.

“Yo no soy de palo, como dije, soy un maledetto (maldito) y sí soy, no lo niego, todos ustedes me conocen, no puedo ver que ataquen a mis hermanos de la forma brutal que los atacaron y diga ‘tú síguele, al fin y al cabo cuando llegues allá te voy a dar una cerveza, botana y todo esto’, ¿eso es lo que quieren que diga? A lo mejor no hubiera dicho nada, pero vívelo como nosotros y después platicamos”, indicó.

“Tuve dos días sin dormir porque me venían a la cabeza estas imágenes. Si fuera por mí, vayan a ver cuando lleguen allá, ¿pero sabes que va pasar cuando lleguen aquí?, no va a pasar nada porque el único maldito en esta institución soy yo, entonces, cuando a los aficionados de Veracruz les toque venir aquí van a ser protegidos y recibidos normalmente porque no somos salvajes”, enfatizó.

Además, Ferretti descartó que André Pierre Gignac, con el festejo de su gol, haya sido el generador de la violencia que se suscitó al finalizar el encuentro, toda vez que el francés se dirigió a dedicarle el gol a su familia que estaba en la grada y no a ‘cantárselo’ a la afición jarocha, como se ha especulado.

Icitus Monterrey