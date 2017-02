Empate en la Corte Suprema ante el caso del joven asesinado por un agente

(Noticias Ya).- Familiares de un joven asesinado por un agente de la patrulla fronteriza hace casi siete años reaccionan ante la llegada de su caso a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo, la posible demanda en contra del gobierno de los Estados Unidos por la muerte de Sergio Adrián Hernández Guereca sigue en espera ya que este martes, ocho jueces de la Suprema Corte votaron cuatro a cuatro para permitir la demanda lo que representa un empate. Ante esto será hasta el mes de junio cuando se presenten nuevamente los testimonios en busca de autorizar el juicio.

El abogado demandante dice que se busca lograr esta demanda no solo para obtener justicia en el caso de Sergio Adrián sino en el de otros mexicanos que han muerto en la frontera.

“La frontera es más de dos mil millas y hay muchas personas que han matado desde 2010 a 2016 que son 10 personas que balacearon y seis que murieron,” Cristóbal Galindo, abogado demandante.

Y sobre todo para dar una satisfacción a la familia del joven adolescente que lleva seis años y ocho meses en la lucha por encontrar la verdad.

“Quiero que se haga justicia que se esclarezca todo, todas las cosas, porque. Bueno de hecho se esclareció que él no era pollero, se esclareció que no era sicario, que no era drogadicto, todo eso yo les comprobé que no era, pero yo lo que quiero es que esta persona pague por lo que hizo,” Guadalupe Guereca, madre de Sergio Adrián.

El caso por lo pronto se mantendrá detenido hasta que la Suprema Corte designe a un nuevo juez y puedan ser nueve magistrados para evitar una votación de empate como la que se dio este día. Se cree que para junio se tendrá una respuesta.