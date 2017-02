Eversource conduce inspección de líneas eléctricas con helicópteros

(Noticias Ya).- La compañía eléctrica Eversource y los oficiales de policía están diciendo a la gente que no se preocupen si ven un helicóptero de vuelo bajo en sus vecindarios, ya que se estarán realizando inspecciones de líneas eléctricas en todo el estado a partir del miércoles y hasta el 1ro de marzo.



La compañía de energía asegura que esta inspección semestral es una parte crucial y efectiva en su compromiso de reducir la frecuencia y la duración de cortes de energía.

El trabajo implica el uso de un helicóptero equipado con sensores de calor. Esta tecnología de escaneo infrarrojo puede detectar posibles problemas de equipo antes de que ocurran.



Si el clima lo permite, las inspecciones aéreas tendrán lugar desde las 8:30 am hasta las 4 pm, cubriendo las siguientes ciudades y pueblos de Connecticut:

Andover, Beacon Falls, Berlin, Bethany, Bethel, Bethlehem, Bloomfield, Bozrah, Branford, Bristol, Brookfield, Brooklyn, Canton, Chaplin, Cheshire, Chester, Columbia, Coventry, Danbury, Darien, Deep River, Durham, East Granby, East Haddam, East Hartford, East Haven, East Lyme, East Windsor, Ellington, Essex, Farmington, Franklin, Glastonbury, Granby, Greenwich, Guilford, Haddam, Hamden, Hampton, Hartford, Harwinton, Hebron, Killingly, Lebanon, Ledyard, Litchfield, Lyme, Manchester, Mansfield, Meriden, Middlebury, Middlefield, Middletown, Milford, Monroe, Montville, Naugatuck, New Hartford, New Milford, Newington, Newtown, North Branford, North Stonington, Norwalk, Old Saybrook, Orange, Oxford, Plymouth, Pomfret, Portland, Putnam, Redding, Ridgefield, Rocky Hill, Roxbury, Salisbury, Shelton, Simsbury, Somers, South Windsor, Southington, Stamford, Suffield, Thomaston, Thompson, Wallingford, Washington, Waterbury, Waterford, Watertown, Westport, Wethersfield, Wilton, Windham, Windsor, Wolcott, Woodbridge y Woodbury.



El helicóptero es azul y plateado con un número de cola de N411DD.