Medidas de Trump invitan a la discriminación de inmigrantes

(Noticias Ya).-

Los Ángeles, (POLÍTICA PARA MI).- Tras el anuncio del martes de las nuevas medidas migratorias del gobierno de Donald Trump, surgieron los recuerdos de la controversial ley SB1070 de Arizona de 2010, que criminalizaba la inmigración indocumentada y fue hallada discriminatoria hasta en las cortes federales.

Al igual que aquella polémica legislación, el nuevo gobierno de EE.UU. autoriza a los agentes de inmigración a arrestar a las personas que le parezcan “sospechosos”. Solo que en el caso de ahora, la sospecha será solo de constituir “una amenaza” a la seguridad nacional.

En los memorandos que firmó este martes, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, incluyó una disposición que permite a los agentes de la agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, apresar a cualquier persona que ellos piensen que podría ser “un riesgo para la seguridad pública o nacional”.

Aquella legislación de Arizona atravesó por una serie de duras batallas legales. Bajo estas medidas de Trump se espera un futuro de detenciones masivas, tortuosos juicios ante las cortes y enfrentamientos con las llamadas “ciudades santuario” que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias para identificar a los indocumentados.

A juicio de los analistas, esa disposición abre las puertas al uso de perfiles raciales o étnicos.

VIOLACIÓN

Alex Gálvez, abogado de inmigración de Los Ángeles, colaborador de Política Para Mi, consideró que esas medidas son racistas.

“Ahora, basado en cómo te ves, si tú te ves como un indocumentado, también te vas a exponer a un arresto y eso en inglés se llama “profiling””, lo que a juicio del experto migratorio es una violación a la Constitución de EE.UU.

“No te pueden fichar, no te pueden arrestar simplemente porque te vez como un indocumentado, eso es una violación de la Constitución. No pueden usar tu raza, no pueden usar cómo te ves como pretexto para arrestarte.

Gálvez consideró que así como las nuevas medidas invitan a la discriminación, también dan pie para el inicio de largas batallas legales.

“Lo que vamos a ver bien pronto es que cuando empiecen a implementarse estas nuevas propuestas de inmigración, comenzaremos a ver muchas demandas ante las cortes porque su implementación es inconstitucional por viola los derechos de privacidad, derechos a un debido proceso legal, derechos de no ser amenazado simplemente porque tienes la apariencia de un indocumentado”.