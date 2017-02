Tarahumara huye de la violencia; pide asilo en El Paso

(NOTICIAS YA) -Ellos son Santiago y Elías, dos jóvenes quienes que llegaron a los Estados Unidos, ante la desesperación de no poder huir de la violencia en México.

“Allá se está generando demasiada violencia ya, es mucha la presión que nos ponen a veces de donde nosotros venimos.” Santiago Cruz pide asilo político

Santiago vivió en carne propia como amigos y familiares cercanos fueron asesinados y algunos otros desplazados de sus tierras por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

“Son muchas las comunidades las que ahorita en la actualidad en donde no hay proteccion, para nada y es mucha gente la que vive aterrorizada más que nada.” Santiago Cruz pide asilo político

Por su parte Elías junto con su hermano y su madre huyeron de México después del secuestro de un familiar, pero al ingresar a los Estados Unidos para pedir asilo, fueron detenidos. Su hermano aún se encuentra bajo custodia de ‘ICE’.

“No sabemos por qué tienen 4 meses de mas ahí metido osea realmente queremos saber algo justo osea no somos criminales no tenemos nada no somos amenaza para los Estados Unidos.” Elías Uriel Ríos pide asilo político

Sus casos fueron presentados durante una conferencia de prensa realizada por movimientos locales a favor de los inmigrantes, quienes ante el fuerte ambiente anti-inmigrante que enfrenta el país, piden se respeten los derechos de estas personas.

“Sería una victoria para la comunidad mexicana por que formamos mexicanos en exilio para darle a conocer al mundo que están huyendo de la violencia, que exiliado no implica ser olvidado.” Carlos Spector “Mexicanos en Exilio”

Por tal motivo hoy lo único que piden es una oportunidad.

“Lo que nosotros tratamos de hacer es buscar mejor vida, que no sea en nuestro pueblo por que ya practicamente ahorita no tenemos nada ahí.” Santiago Cruz pide asilo político

Estos dos jóvenes esperan pronto ser escuchados por las autoridades para poder rehacer sus vidas en el país.

Información de Edgar Ramírez