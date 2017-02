VIDEO: Conozca sus derechos en caso de una detención migratoria

(Noticias Ya).- Tras cientos de arrestos migratorios en diferentes ciudades de Estados Unidos, consulado latinoamericano en Boston junto a organización proinmigrante buscan proteger a la comunidad inmigrante en Massachusetts.

A través de varios foros miembros del consulado de México y Centro Presente educaran a la comunidad inmigrante sobre sus derechos civiles, constitucionales y humanos a la hora de enfrentar una deportación.

Conozca sus derechos

Toda persona, indocumentada o no, tiene derechos en los Estados Unidos.

Tiene derecho a exigir una orden con su nombre, dirección y firmada por un juez antes de permitir que una autoridad ingrese a su hogar. Si es detenido por cualquier autoridades migratoria (ICE, Patrulla Fronteriza) puede ejercer los siguientes derechos:

-Tiene derecho a permanecer en silencio, lo que diga podrá ser utilizado en su contra.

Diga ‘I want to remain silent’ (Quiero permanecer en silencio).

-Tiene derecho a un abogado que lo represente.

Diga ‘I want to speak to a lawyer’ (Quiero hablar con un abogado). Al decir esto el oficial que lo detuvo debe suspender el interrogatorio, es ilegal que lo interroguen sin la presencia de un abogado y sin su consentimiento.

-Tiene derecho a expresar que no está de acuerdo en a que lo revisen, al igual exponer que no autoriza a que revisen ni su casa, ni sus pertenencias.

Diga ‘I don’t consent to a research’ (No soy mi consentimiento para una revisión)

-Tiene derecho a no firmar ningún documento que no entiende sin el consejo de un abogado o de su consulado.

-Tiene derecho a no entregar documentos antes de hablar con un abogado.

-Tiene derecho a que notifiquen su detención a su consulado.

Si desea ser parte del próximo foro pautado para este sábado 23 de febrero a las 3 de la tarde en East Boston, puede comunicarse al 857-256-2981.