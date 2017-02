VIDEO: Damián Álvarez pide que no haya violencia ante los Pumas

Monterrey, México. (ICITUS). Luego de que las barras de Tigres estuvieran inmiscuidas en los hechos violentos de el viernes anterior ante las porras del Veracruz, ahora Damián Álvarez, delantero del conjunto felino, les solicitó a sus seguidores mesura en la visita de la porra de Pumas al Universitario para el duelo de Concachampions.

“Espero eso de nuestro gente, siempre se ha comportado de maravilla, ojalá que la gente de Pumas que pueda venir la reciban bien y que no haya ningún tipo de inconvenientes con ellos”, puntualizó el ‘Demonio’ quien espera tener prontas noticias de los aficionados de Tigres que resultaron lastimados en la gresca suscitada en el Puerto jarocho.

“A mí me interesaría mucho saber cómo están las personas que fueron heridas el fin de semana pasado. No suplicar, pero sí saber que esto es un espectáculo, que es para disfrutarlo, no para ver quién es el más fuerte, quién golpea más, quién es el más chin#%&. Lo único que pido es que sean conscientes de que van a un partido de futbol, que lo gocen, que te dé placer ir a apoyar a tu equipo en lugar de ir a lastimar a alguien”, indicó.

Tigres recibe este miércoles 22 de febrero a los Pumas, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, se espera que cerca de mil uniformados resguarden la seguridad en el estadio Universitario para evitar cualquier tipo de incidente.

Icitus Monterrey