VIDEO: La culpa del mal momento del Ame, es de Peláez

Ciudad de México. (ICITUS). De la final en el Apertura 2016 ser un equipo perdedor, es el América del Clausura 2017, y no todo es precisamente culpa de Ricardo La Volpe, sino de la directiva que encabeza Ricardo Peláez que desniveló al equipo en puestos trascendentales.

Éstas son las cinco razones por las que las Águilas son un cheque al portador en la Liga MX.

Número cinco. Quién contrato a Ricardo Antonio La Volpe, no le busquen, el presidente deportivo de los amarillos tuvo la última palabra a la hora de firmar al bigotón.

Número cuatro. Peláez dejó ir a Moi Muñoz. Nadie puede cuestionar la calidad de Marchesín en la portería, pero vaya que la zaga americanista extraña la serenidad y liderazgo de Moisés Muñoz.

Número tres. La directiva no se avivó con los refuerzos, porque fuera de Cecilio Domínguez y Marchesín, que no necesitaban al tener a Moi, América prácticamente no se reforzó.

Número dos. Peláez echó a dos pilares de la media cancha azulcrema: Osvaldo Martínez y Rubens Sambueza; uno, por no ser del gusto de La Volpe y el otro, porque se hizo expulsar en la final, lo cual lleva a la número uno.

Que se traduce en falta de liderazgo. Peláez dejó a su equipo sin un jefe en la cancha al sacar del nido a Sambueza y a Moi Muñoz, dos de sus tres capitanes. Que se suman a la ausencia de Paul Aguilar, quien no tiene para cuando regresar de su lesión, y dejan a los emplumados como equipo sin alma, ni líder en la cancha.

Arturo Salgado Gudiño