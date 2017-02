VIDEO: Palencia pide que las familias vayan a los estadios

Ciudad de México. (ICITUS). El técnico de Pumas, Juan Francisco Palencia, pidió que las familias asistan a los estadios de la Liga MX a ver los partidos de sus equipos, sin que exista temor de que algún hecho violento los vaya a dañar.

El estratega comentó que el incidente del pasado fin de semana en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente entre aficionados de Veracruz y Tigres, fue un hecho aislado y aclaró que, a Ciudad Universitaria, van niños, adultos y jóvenes a observar los duelos del cuadro universitario sin miedo, porque hay la seguridad suficiente para evitar cualquier contratiempo.

“Siempre he estado en pro de la gente que va al estadio y que no haya violencia, porque a pesar de este incidente, no es un parámetro para decir que tengan que desaparecer (las barras). Nuestro futbol es de los que todavía se disfruta con la familia porque normalmente no hay violencia”, apuntó.

Recordó que el incidente del viernes inició con una provocación de la gente de Tigres y, por ello, se dio la reacción de los aficionados de Veracruz “El grupo de animación de Tigres empezó a provocar a la gente de Veracruz y obviamente reaccionan, para eso antes de ver cómo terminó hay que ver cómo comenzó, pero no profundizaré más en el tema”, apuntó.

Por otra parte señaló que les interesa ganar tanto la Concachampions como el torneo local porque se encuentran en una institución donde están obligados a brindarse en cada partido y, por ello, no piensan cambiar el estilo que juego que, hasta ahora, les ha dado resultados.

